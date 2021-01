Tatatursanu: “Abbiamo fatto una grande partita. Peccato per il rosso a Ibra…”

MILANO – Alle 20.45, a San Siro, Inter e Milan si sono affrontate nei quarti di finale di Coppa Italia. Ed è un derby da gara secca, dentro o fuori. La vincitrice andrà ad affrontare in semifinale una tra Juve e Spal. Queste sono statee le parole rilasciate nel post partita dall’estremo difensore rossonero, Tatarusanu: “Abbiamo fatto una grande partita, lottando dall’inizio alla fine. Purtroppo è arrivato il secondo giallo per Ibra che ci ha condizionati troppo. Abbiamo provato a mantenere il pareggio, ma non ce l’abbiamo fata. Sulla lite? Sono cose normali, che possono capitare. Non penso sia stata una cosa così grave.”.

E sulla sua prestazione ha aggiunto: “Io mi alleno sempre al massimo. Mi faccio trovare pronto e mi ritengo un grande professionista. Come squadra stiamo facendo bene e se siamo primi c’è un motivo. Ora la partita più importante è il Bologna. Dobbiamo vincere e continuare a restare il più in alto possibile”.

>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<