Ufficiale: Tatarusanu è risultato negativo al Covid 19

Il secondo portiere del Milan Ciprian Tatarusanu si è negativizzato dal Covid 19. Il comunicato della società rossonera.

Continuano ad arrivare buone notizie in casa Milan. Dopo l'ufficialità del tampone negativo effettuato a Fikayo Tomori nei giorni scorsi è arrivato pure il tampone negativo per Ciprian Tatarusanu. Il portiere rumeno ex Fiorentina potrà aggregarsi sin da subito al gruppo squadra rossonero e rimettersi al lavoro in vista della sfida da dentro o fuori di Coppa Italia contro il Genoa in programma domani alle ore 21 allo stadio San Siro di Milano.

La squadra rossonera allenata da Stefano Pioli è in campo a Milanello per preparare al meglio il match di domani. I rossoneri dovranno necessariamente battere i rossoblù. Troppo importante per il Milan proseguire sui due fronti rimanenti vista l'esclusione dalla Champions League. Il momento è sicuramente positivo per i rossoneri. A differenza del momento negativo del Genoa. Un momento che dura ormai da troppo tempo e che rischia di veder seriamente i rossoblù scendere in Serie B alla fine di questo campionato. La gara di domani potrebbe essere anche l'ultima apparizione in panchina per il tecnico del grifone Andriy Shevchenko. In realtà il tecnico ucraino con tutta probabilità non sarà in panchina contro il Milan nel match di domani causa la positività al Covid 19 riscontrata nei giorni scorsi. Una situazione a dir poco complicata per il Genoa e per lo stesso Andriy Shevchenko. Il match contro il Milan sarà una sorta di ultimatum per lui e per il suo staff tecnico capitanato da un altro ex rossonero come Mauro Tassotti.