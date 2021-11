Alla scoperta di Tatarusanu: il secondo che non ti aspetti

Cyprian Tatarusanu si è preso il Milan in questo ultimo mese. Il portiere rumeno ora non è più solo un secondo.

Redazione Il Milanista

Da quando Mike Maignan ha dovuto alzare bandiera bianca per farsi operare al polso, Cyprian Tatarusanu sta offrendo delle prestazioni che non fanno rimpiangere il giovane portiere francese. Si pensava che il forfait del portiere transalpino sarebbe stato un problema per il Milan e invece non è stato così.

Paolo Maldini si era mosso per portare a Milano Antonio Mirante

Subito dopo l'infortunio di Cyprian Tatarusanu la società rossonera aveva fatto all-in su Antonio Mirante. L'esperto portiere ex Parma e Bologna per dirne due ha subito accettato la proposta del direttore sportivo rossonero Paolo Maldini. Antonio Mirante era svincolato da tempo e un'occasione così era impossibile da farsi sfuggire. Sulla carta Antonio Mirante arrivava a Milanello per giocarsi le proprie carte e non per fare il secondo di Cyprian Tatarusanu. Le prestazioni offerte però dal portiere rumeno ex Fiorentina non stanno lasciando per ora spazio ad Antonio Mirante sul rettangolo di gioco.

Maignan ora potrà recuperare in tutta tranquillità

Il portiere francese potrà sicuramente non forzare i tempi viste le ottime prestazioni offerte d Cyprian Tatarusanu. La parata sul rigore tirato da Lautaro Martinez nel derby di domenica sera è stata l'apice di tutto.Ora Tatarusanu sta entrando nel cuore dei tifosi rossoneri che poco a poco stanno dimenticando le prestazioni insufficienti della scorsa stagione per ricordare quelle più che positive che sta offrendo in questa stagione.

Il Tatarusanu dell'anno scorso era una brutta copia

Le prestazioni negative offerte nella scorsa stagione ora sono solo un lontano ricordo. Nel momento del bisogno Cyprian Tatarusanu ha sfruttato l'occasione che Stefano Pioli gli ha concesso e sta facendo ricredere tutte quelle persone che in lui non credevano. Chi l'avrebbe mai detto, Cyprian Tatarusanu si sta prendendo il Milan e i rossoneri ora possono sognare in grande. Aspettando il ritorno di Mike Maignan.