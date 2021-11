Tatarusanu: “Contro i nerazzurri il più bel rigore parato da me”

Il portiere rossonero Cyprian Tatarusanu ha parlato del rigore parato nel derby con i nerazzurri. Le sue parole.

"Ho parato tanti rigori nella mia carriera, ma quello contro i nerazzurri è stato il più bello e il più importante. Non sapevo che da 40 anni un portiere del Milan non parava un tiro dal dischetto nel derby. Per cui sono molto contento, farlo nel derby contro i nerazzurri aggiunge qualcosa in più. Ho studiato Lautaro Martinez come gli altri calciatori della squadra nerazzurra, potenziali rigoristi. E’ stata una bella parata. Quello che conta è stare bene e avere queste prestazioni. Non c’è nessuna fretta per il rinnovo. Certo, mi piacerebbe continuare qui, mi trovo molto bene al Milan. Ma il nuovo contratto è ancora lontano, possiamo parlarne tra un anno e mezzo". Queste le parole del portiere rumeno ex Fiorentina Cyprian Tatarusanu in esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport.