Miglior salvataggio 2021/2022: è stato svelato il vincitore

E' stato svelato il vincitore del sondaggio riguardo al miglior salvataggio durante la stagione 2021/2022 per le squadre rossonere

Redazione Il Milanista

Il Milan ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale in merito al miglior salvataggio della stagione 2021/2022.

Il comunicato del Milan in merito

“Parare un rigore nel Derby, difficile ci possa essere soddisfazione più grande per un portiere. La vittoria di squadra, certo, ma anche quel pareggio è stato molto prezioso per il campionato rossonero. Perché contro l'Inter, rivale storico e avversario diretto per lo Scudetto, non lasciato scappare via nella sfida datata 7 novembre 2021 grazie alla prodezza di Ciprian Tătărușanu. Poteva essere il 2-1 avversario nel primo tempo, sarebbe cambiato il parziale e forse il copione, invece è arrivato il tuffo del sollievo per il boato di San Siro”.

Tatarusanu è stato il più votato

“Nella Finale per il miglior salvataggio 2021/22, Tata ha conquistato più voti dei nostri tifosi - attraverso i social ufficiali AC Milan - e quindi il premio superando il miracolo del compagno di reparto Maignan su Cabral. Proprio l'infortunio di Mike ha aperto la porta al rumeno per una fetta della prima parte di stagione, giocata da protagonista con diversi interventi decisivi. Nessuno più bello di quello su Martínez, ipnotizzato dal dischetto. Un'immagine ancora nel cuore dei milanisti, da rivedere e ricordare. Complimenti Ciprian!”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito al miglior salvataggio della stagione 2021/2022.

Ecco chi erano i suoi contendenti

“Ecco il quadro dei Quarti di finale:

Fodé Ballo-Touré (Milan-Inter, Serie A) vs Mike Maignan (Milan-Fiorentina, Serie A)

Fotios Pseftis (Sassuolo-Milan, Primavera 1) vs Fikayo Tomori (Juventus-Milan, Serie A)

Mike Maignan (Genoa-Milan, Serie A) vs Laura Fusetti (Milan-Roma, Serie A femminile)

Alessio Romagnoli (Salernitana-Milan, Serie A) vs Ciprian Tătăruşanu (Milan-Inter, Serie A)”. Questi erano i giocatori e le giocatrici del Milan che hanno dato battaglia fino all'ultimo a Cyprian Tatarusanu per quanto concernce il titolo di miglior salvataggio 2021/2022. <<<Per quanto riguarda il mercato colpo Origi in arrivo!>>>