Nelle mani di Tatarusanu: chi lo portò in Italia lo esalta, ma quella volta…

Questa sera il Milan è impegnato contro il Verona: i rossoneri si affidano a Tatarusanu in assenza del titolare Maignan.

Ciprian Tatarusanu torna a indossare la maglia del Milan in campionato , dopo aver fatto bene in Europa League e Coppa Italia. In Serie A però, l'ultima volta le cose andarono diversamente. I tifosi rossoneri hanno ancora negli occhi gli errori commessi la scorsa stagione contro la Roma . Una partita dominata dai rossoneri, ma che vari episodi condizionati anche dall'estremo difensore rumeno, portarono alla fine sul 3-3.

LE PAROLE DI CHI LO HA PORTATO PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA - La Gazzetta dello Sport ha intervistato EduardoMacia, il talent scout che, nel giugno 2014, portò Ciprian Tatarusanu alla Fiorentina: "È un professionista esemplare, serio e preciso. La sua caratteristica principale è la calma, non subisce mai la pressione: ha grande equilibrio mentale, nessun su e giù. Lo scelsi per la sua personalità: le doti tecniche erano note a tutti. Trasmetteva serenità e sicurezza ai compagni di reparto, legge le situazioni e parla ai difensori con chiarezza: sono contento di vederlo titolare e sono certo metterà in mostra le sue qualità".