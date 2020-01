MILANO – Mauro Tassotti, ex rossonero, ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale nella quale ha commentato così la sua carriera da allenatore nel rapporto con un suo ex collega: “Con Allegri mi son trovato benissimo: lo considero uno degli allenatori più capaci in circolazione. Gli avevo promesso che, finita l’esperienza al Milan, l’avrei seguito alla Juve. Alla fine, invece, rimasi con Pippo Inzaghi per spirito di servizio e fedeltà alla bandiera”.