Tanganga-Milan: Maldini ci proverà ancora nonostante le parole di ieri

Il direttore sportivo del Milan Paolo Maldini è stato chiaro ieri sera prima del big match contro la Juventus.

Paolo Maldini ieri sera prima della partita contro la Juventus ha chiuso le porte ad un eventuale acquisto in difesa? C'è da crederci o le sue parole sono state pura pretattica? “Per il nuovo difensore non interverremo”. Queste le sue parole che di fatto hanno chiuso la porta ad un'eventuale nuovo arrivo in difesa.

Nonostante le parole chiare, il direttore sportivo rossonero Paolo Maldini potrebbe tentare il colpo in difesa prima del gong del mercato invernale. Il nome che in questo momento è più gettonato per il ruolo di difensore è quello di Tanganga. Il giocatore del Tottenham è in uscita dal club inglese e il Milan resterebbe una pista gradita.

L'agente di Tanganga, Roberto De Fanti, ha parlato a Sky Sport UK del suo assistito e ha detto: “Con l’allenatore abbiamo considerato il fatto che Japhet dovesse trovare più minutaggio in questa stagione. C’erano tanti club interessati, quello più vicino al giocatore è stato il Galatasaray, un club importante a livello europeo. Ma Japhet ha iniziato ad avere la convinzione di poter trovare i suoi spazi al Tottenham: è rimasto qui e da quest’estate ha giocato diciannove partite. Se il Milan è interessato al ragazzo? Proverò a dare una risposta generica: i club di Serie A stanno guardando parecchio in Premier League, ad esempio com’è successo con Dzeko, Smalling, oppure Tomori, che credo sia l’esempio migliore: non giocava al Chelsea, è andato al Milan ed è tornato in Nazionale. Tammy Abraham anche, ha segnato, se non sbaglio, già 17 gol. Quindi credo che sia normale per i big club italiani di guardare in Inghilterra per vedere se ci sono giocatori che fanno al caso loro”. Questa la risposta velata ma che lascia aperto uno spiraglio per il passaggio di Tanganga dal Tottenham al Milan.