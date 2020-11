Taibi: “Il Milan è una squadra sbarazzina. Napoli? In casa va più in difficoltà”

MILANO – Ai microfoni di MilanTv è intervenuto l’ex portiere rossonero Massimo Taibi, il quale ha parlato dell’impatto del Covid-19 sul campionato e del prossimo impegno contro il Napoli: “Chi riesce a reggere l’urto di questo virus è il favorito. Se dovessi pensare a un Napoli-Milan senza queste problematiche allora sarebbe una partita a viso aperto. Il Napoli in casa va più in difficoltà, patiscono le pressioni. Il Milan è una squadra molto sbarazzina, forte e sicura di sé che potrebbe mettere in difficoltà i partenopei”.