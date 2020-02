MILANO – L’ex rossonero Massimo Taibi, intervenuto a TMW Radio, ha parlato a proposito della prestazione di ieri di Gigio Donnarumma: “Donnarumma ancora è giovane ma ha l’esperienza di un quarantenne. Secondo me è un portiere straordinario. Meret non è al suo livello. Gigi ha qualcosa in più rispetto a tutti. Lavora ogni giorno e si sta dimostrando un fuoriclasse del ruolo”.