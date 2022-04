Tacchinardi: “Scudetto? Nessuna delle tre ha una corazzata, sarà difficile”

L'ex giocatore della Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato ai taccuini di Tuttosport in merito alla lotta Scudetto

In esclusiva a Tuttosport ha parlato l'opinionista ed ex calciatore Alessio Tacchinardi che sulla lotta Scudetto ha detto: "Ognuna delle tre, per diversi motivi, quando poteva scappare, ha rallentato, vedi il Napoli con la sconfitta contro il Milan. Allora non avrei dato un euro ai campani, che però ora si sono ripresi benissimo. L'Inter non mi sta per niente entusiasmando. Ma quando vincemmo lo Scudetto del 5 maggio, nel 2002, nelle ultime 4-5 partite avremo tirato mezza volta in porta: non ne avevamo più. Eppure le situazioni girarono a nostro favore".

"Tutte le gare sono delicate. Già dal prossimo turno gli impegni delle tre squadre saranno difficilissimi. Non c'è la corazzata che si spiana la strada per il titolo. Magari i nerazzurri prendono tre gol nel primo tempo dall'Hellas Verona di Tudor".

In esclusiva a Milan TV ha parlato il noto giornalista Luca Serafini che ha parlato del rendimento in rossonero del giocatore inglese ex Chelsea Fikayo Tomori e ha detto: "È stata un'altra eccellente intuizione della società, di Maldini e Massara, con Moncada e tutti quelli che partecipano alla selezione dei giocatori del Milan. Era ai margini del progetto Chelsea, c'è andata bene che Tuchel è arrivato dopo altrimenti non l'avrebbe fatta andare via. Che parli in italiano non è un dettaglio, ti fa calare meglio nella nuova realtà. Ha indossato questa maglia per non lasciarla più".