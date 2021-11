A.d. Newcastle duro: “Volevamo il Milan ma la struttura del calcio italiano è un disastro!”

L'amministratore delegato del Newcastle non va per le sottili e definisce un disastro la struttura del calcio italiano.

L'amministratrice delegata (e fondatrice) del fondo PCP Capital Partners Amanda Staveley ha parlato della possibilità in passato di acquisire il Milan e ha detto: “Con Pif abbiamo parlato con i nerazzurri e con il Milan. Ma il problema era la struttura del campionato di Serie A . E’ un disastro. Abbiamo guardato brevemente anche al Bordeaux. Ora non guardiamo più ai nerazzurri”. Queste le parole di Amanda Staveley, amministratrice delegata (e fondatrice) del fondo PCP Capital Partners, che detiene anche il 10% del Newcastle.

L'ex portiere della vecchia signora Michelangelo Rampulla ha parlato a Tutto Mercato Web Radio e si è concentrato sulla prossima partita del Milan che sarà contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. “ La Fiorentina può impensierire tutti, anche il Milan. Certo i rossoneri sono una grossa realtà, anche se sarà difficile: le partite bisogna sempre giocarle e non bisogna essere superficiali. Italiano? Mi auguro faccia sempre meglio. Spero prosegua la grande tradizione degli allenatori italiani”. Queste le parole di Michelangelo Rampulla, ex portiere della vecchia signora che ha parlato a Tutto Mercato Web Radio.

“Quali sono i tre tecnici che mi hanno sorpreso di più? Tudor, per il lavoro che sta facendo a Verona. I numeri sono pazzeschi ma anche il gioco. Poi ci metto Spalletti e Pioli, che stanno determinando molto. Chi invece mi ha deluso? Non posso dire chi mi ha deluso, ma chi ha reso meno rispetto alle aspettative iniziali. Non posso dire Allegri perché è primo in Champions, ma ha fatto meno bene in campionato .Sarà difficile tirare fuori la vecchia signora. Sono dispiaciuto da quanto fatto da D'Aversa alla Sampdoria e da Dionisi al Sassuolo". Queste le parole di Alessio Tacchinardi sulla Serie A.