Tacchinardi: “Con Ibrahimovic tutti al Milan hanno preso coraggio”

MILANO – Alessio Tacchinardi è intervenuto al programma Pressing. Ecco cosa ha detto l’ex centrocampista su Zlatan Ibrahimovic: “Ibra è un top a livello di personalità. Pioli ha il merito di aver dato un’identità al Milan, ma Zlatan è quello in allenamento ha alzato l’asticella. Di fianco a lui tutti hanno preso coraggio, se le cose non vanno bene lui si arrabbia molto. E’ un catalizzatore di gioco, è un leader assoluto. E’ vero che il Milan ha una rosa inferiore alle altre squadre che lotteranno per lo scudetto, ma Capello diceva sempre che è il campo che parla. In questo momento, il campo dice che il Milan è superiore a tutti. E Ibra è il tassello perfetto che mancava a questa squadra“.