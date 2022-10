La squadra di Abate vince ed è prima nel girone: il tabellino della gara

Andiamo a vedere il tabellino della partita tra Milan Primavera e Chelsea Primavera. Ecco il comunicato ufficiale

Redazione Il Milanista

“In un pomeriggio soleggiato e caldo, risplende la Primavera. Il Milan di Abate conquista una vittoria prestigiosa - una delle più belle e importanti di questo ottimo inizio di stagione - battendo il Chelsea per 3-1 nella quarta giornata del girone di Youth League. In copertina Gabriele Alesi, protagonista di una doppietta, ma va applaudita per intero la prestazione della squadra. Dopo un primo tempo sornione, i rossoneri sono sbocciati nella ripresa anche se non è stato facile: evitato qualche pericolo, Alesi ha aperto le marcature, Zeroli accarezzato il raddoppio ma il Chelsea nel finale ha trovato il pareggio su rigore (Webster). Sembrava un boccone amaro, invece era ancora il dolce: servito da Longhi e poi completato ancora da Alesi con la ciliegina”.

I rossoneri vincono e convincono

“Dalle parate di Nava alla prova di Zeroli, fino alle risposte dalla panchina di Longhi e Bozzolan: il colletivo gira, quindi i singoli crescono e si mettono in evidenza. Il Diavolo ha dimostrato di star bene, di essere forte e compatto dinnanzi a un avversario europeo di tradizione e livello. Dopo l'1-1 in Inghilterra, questo successo al PUMA House of Football spinge la nostra Primavera da sola in vetta Gruppo E (8 punti) della competizione europea. Il prossimo impegno di coppa sarà martedì 25 ottobre a Zagabria, mentre sabato alle 13.00 è in programma la trasferta di campionato a Udine”.

Il tabellino della gara

MILAN-CHELSEA 3-1

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Simić, Paloschi (46'st Parmiggiani), Bartesaghi (41'st Bozzolan); Gala, Marshage, Zeroli (46'st Stalmach); Alesi, Lazetić (33' Traorè), El Hilali (41'st Longhi). A disp.: Torriani; Eletu. All.: Abate.

CHELSEA (4-3-3): Curd; Gilchrist, Humphreys, Akomeah (34'st Runham), Hughes; Dyer (24'st Soonsup-Bel), Webster, Hall; Mendel-Idowu (24'st Silcott-Duberry), Castledine, Tauriainen (40' Thomas). A disp.: Merrick; Acheampong; McMahon. All.: Brand.

Arbitro: Bram Van Driessche (Belgio).

Gol: 18'st e 45'st Alesi (M), 39'st Webster (C), 42'st Longhi (M).

Ammoniti: 8'st Akomeah (C), 28'st Silcott-Duberry (C), 33'st Marshage (M), 49'st Castledine (C)". Questo il comunicato ufficiale del Milan a riguardo.