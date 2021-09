Svizzera-Italia, nessun rossonero in campo: la probabile formazione

Torna in campo questa sera la nazionale, nella probabile formazione dell'Italia, che affronterà la Svizzera, non ci sono calciatori del Milan

Redazione Il Milanista

Torna in campo la Nazionale di Roberto Mancini, che affronterà la Svizzera, gara valida per le qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo. Partita da non sottovalutare anche se nell'ultimo incrocio tra gli azzurri e gli elvetici, nello scorso europeo, finì 3-0 per l'Italia. L’ultimo goal azzurro a Basilea (dove si giocherà questa sera il match) però lo ha segnato Gigi De Agostini: Svizzera-Italia 0-1. Quel giorno, 31 marzo 1990, debuttava Totò Schillaci che iniziava così la rincorsa verso le sue notti magiche. Sulle stesse zolle spera di muovere un buon passo verso il Mondiale anche il gruppo di attaccanti che bracca la titolarità di Ciro Immobile.

Mancini idee chiare in attacco nonostante le critiche

Nonostante le critiche, l'attaccante della Lazio è finito ancora una volta al centro delle critiche per le prestazioni nazionale e questa non è una novità, Mancini dovrebbe schierarlo dal primo minuto nel suo 4-3-3. Accanto a lui Insigne e Chiesa a completare il reparto offensivo. In mezzo al campo il commissario tecnico dovrebbe affidarsi ancora a Barella e Jorginho, con Locatelli che viaggia verso una nuova maglia da titolare. Difesa a quattro con Di Lorenzo a destra e non Florenzi, Bonucci e Chiellini centrali con Emerson Palmieri sulla fascia mancina. In porta ovviamente Gigio Donnarumma che ritrova la titolarità dopo le panchina di Parigi di questo inizio di stagione.

Nessun calciatore del Milan nella probabile formazione degli azzurri

Non sono previsti calciatori del Milan dal primo minuto. Lo riporta Sky Sport che conferma come Alessandro Florenzi si accomoderà addirittura in tribuna insieme ad altri 7 compagni, mentre Davide Calabria andrà in panchina. Questa la probabile formazione dell'Italia, che questa sera giocherà a Basilea contro la Svizzera.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Insigne, Immobile, Chiesa. Allenatore: Roberto Mancini.