MILANO – Suso, con la presenza in Atalanta-Milan, ha disputato la sua 151^ gara in rossonero, superando Alexandre Pato che si era fermato a 150. Si aspettavano prendesse per mano la squadra nei momenti difficili, lo spagnolo invece tende a scomparire e i dirigenti rossoneri sono irritati con Suso, tanto che il rinnovo di contratto è ormai fermo da mesi.