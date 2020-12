Suso: “Qui calcio più tattico, più lento e più organizzato ma sono stati cinque anni bellissimi”

MILANO – Queste le parole dell’ex calciatore rossonero, Jesus Suso, sui 5 anni trascorsi in rossonero ai microfoni di goal.com: “Quando ho lasciato Liverpool ero stato operato da poco, i primi due mesi sono stati difficili. Poi in Italia è stato un periodo bellissimo, rispetto al Liverpool è più simile alla Spagna. qLa chiamata del Siviglia? Io e la mia famiglia stavamo molto bene a Milano quando è arrivata questa opportunità. Diversi anni prima c’era già stata questa possibilità e stavolta non volevo perderla”.

