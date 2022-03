SuperMaignan, 20 punti del Milan portano la sua firma

L'impatto del portiere francese ha superato le aspettative. I dati lo confermano, è un valore aggiunto per la squadra rossonera.

Tra gli investimenti fatti c'è quello di Mike Maignan ed il portiere francese ha letteralmente stregato tutti. Era arrivato a Milano tra i mugugni della tifoseria per l'addio a zero di Donnarumma che, ormai, è già un lontano ricordo. La solidità difensiva del Milan è una delle chiavi di questa stagione e le ultime tre vittorie senza subire gol lo dimostrano. Il Milan ha trovato sicurezza tra i guantoni del numero 16, sicurezza che il portiere rossonero ha saputo infondere a tutto il reparto difensivo.

Lo confermano anche i dati. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport ha approfondito nel dettaglio i parametri statistici di Mike in questa stagione. Secondo il giornale torinese l'ex Lille ha permesso al Milan di conquistare la bellezza di 20 punti sui 66 di squadra in stagione. Già all'esordio aveva salvato il Milan da un pareggio con un miracolo su Gabbiadini a Genova contro la Sampdoria. I suoi interventi provvidenziali hanno permesso alla squadra di Pioli di ottenere risultati con continuità.

Non solo grandi parate però. Nel repertorio di Maignan figura anche un assist-vittoria , sempre contro i blucerchiati nella gara di ritorno dello scorso 13 febbraio. Lancio perfetto per Leao che sfrutta l'occasione per il definitivo 1-0. Bravo con le mani e bravo con i piedi, Maignan è il prototipo del portiere moderno. Le sue qualità permettono al Milan di impostare dal basso l'azione e fare gioco a partire dalla propria area di rigore.

Non male come prima stagione quella del francese. Maignan ha conquistato tutti, è diventato un leader in campo e un uomo-squadra ed è pronto a guidare i rossoneri nel finale di stagione.