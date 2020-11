Stringara: “Eriksen e Calhanoglu buoni giocatori. Ma in uno scambio ci guadagnerebbe l’Inter”

MILANO – L’ex centrocampista di Inter e Bologna Paolo Stringara ha commentato al programma radiofonico Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio, il possibile scambio tra Eriksen e Calhanoglu. Ecco le sue parole: “Il calcio italiano è particolare, non è semplice ambientarsi. Ogni contesto ha la sua storia, ma a parte tutto non sono dei campioni ma degli ottimi giocatori. Non possono spostare gli equilibri per squadre importanti come Inter e Milan. Potrebbe guadagnarci l’Inter da uno scambio simile“.