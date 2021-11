Stoichkov: “Il Mondiale ha bisogno dell’Italia di Mancini”

L'ex Pallone d'Oro Hristo Stoichkov ha parlato delle qualificazioni ai prossimi Mondiali ma non solo.

"Squadre che prima erano di seconda linea, come Austria, Serbia, Polonia, Norvegia, Finlandia, Svezia, sono cresciute perché non è cresciuto il loro campionato ma i loro migliori giocatori sono tutti all'estero e tornano a casa scolarizzati, migliorati. Non solo non abbiamo giocatori all'estero, se non pochissimi, ma abbiamo tanti stranieri. E' un handicap doppio. Mancini non fa selezioni, ma convoca tutti i possibili. Lo straniero costa meno degli italiani, questo è il punto. Sono dodici anni che non vinciamo a livello europeo. Proprio l'Europeo è stata un'eccezione. Saltare un Mondiale? Può succedere. Abbiamo tre giocatori su dieci che giocano in campionato. E ci mancano campioni, giocatori di qualità. E non si riesce a capire perché. Forse sono sbagliati gli insegnanti". Queste le parole della voce nota del giornalismo italiano Mario Sconcerti nel corso di Maracanà su Tutto Mercato Web Radio.