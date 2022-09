Pioli a MilanTV: “La squadra mi è piaciuta, questa vittoria serviva”

Sulla prima vittoria in casa in Champions: “Ci mancava questa casella di una vittoria in casa in Champions League. L’anno scorso non ci eravamo riusciti quindi eravamo molto motivati. Abbiamo sempre comandato la partita rischiando poco. Avrei preferito qualche gol in più e non subirlo. Tante cose positive ma come sempre qualcosa da aggiustare. È giusto che sia così per il periodo stagionale che stiamo vivendo”.