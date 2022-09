“Stavamo bene insieme”: al cinema la storia del Grande Milan di Ancelotti

Il Grande Milan di Carlo Ancelotti è diventato un film . Arriva al cinema la prima esclusiva produzione di DAZN per il grande schermo, che vede protagonista proprio l’epopea della squadra rossonera all’inizio del nuovo millennio. Il docufilm “Stavamo bene insieme”, realizzato con la produzione esecutiva Red Carpet e diretto da Mattia Molinari, arriva nelle sale il 13, 14, 15 e 16 ottobre (l’elenco dei cinema aderenti è presente sul sito nexodigital.it). La maggior parte del docufilm è stata girata a San Siro, con l’emozionate incontro tra Massimo Ambrosini , Gennaro Gattuso , Filippo Inzaghi , Paolo Maldini , Alessandro Nesta e Andrea Pirlo .

Il titolo fa riferimento a quanto “stavano bene insieme in campo” questi sei giocatori, colleghi ma soprattutto amici. Durante la proiezione ci saranno anche altri ex volti rossoneri, tra i quali Dida (attuale preparatore atletico dei portieri meneghini), Serginho, Oddo, Brocchi, Pancaro e Montolivo. Il film racconta proprio gli anni delle tre finali di Champions League e di quello che il club rossonero conquistò in quegli anni.