Milan, il minutaggio dei rossoneri: in pole Tomori, sul podio anche Leao

Fikayo Tomori, con 1350 minuti giocati è il giocatore più utilizzato dal tecnico rossonero Stefano Pioli, in questo avvio di stagione. A seguire troviamo Rafael Leao con 1174' e Davide Calabria con 1141'. Altri nomi di giocatori molto utilizzati sono Saelemaekers e Sandro Tonali, a quota 1053' e 1010'. Tra i giocatori meno schierati troviamo sicuramente l'ex fantasista del Crotone Junior Messias con 16 minuti, seguito da Gabbia e Pietro Pellegri, i quali si aggirano intorno ad un'ora di gioco. Il difensore inglese è sempre stato presente nelle 16 apparizioni rossonere tra Serie A e Champions League.Stefano Pioli non ha mai fatto a meno di lui, anche quando doveva rifiatare, qualche minuto l' ha giocato lo stesso da subentrato. Il calciatore è rinato dall' arrivo in Italia dove è riuscito a guadagnarsi in poco tempo la stima di tutti e soprattutto dei vertici milanisti. Inoltre Fikayo è entrato nel giro della Nazionale inglese grazie alla stima che ha il tecnico Southgate nei suoi confronti.