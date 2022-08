Settore giovanile: gli staff tecnici della stagione 2022/2023

Sono stati svelati gli staff tecnici delle squadre rossonere per quanto riguarda la nuova stagione che sta per cominciare

“Settimana di ripresa delle attività per il Settore Giovanile rossonero presso il PUMA House of Football – Centro Sportivo P. Vismara. Mentre la Primavera maschile, allenata da Ignazio Abate, è già prossima a disputare la prima partita di campionato in programma il 20 agosto alle 11.00 contro il Frosinone, le formazioni Under rossonere stanno per dare il via alla nuova stagione”.