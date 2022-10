Nuovo stadio: Scaroni non chiude l’ipotesi di un impianto solo rossonero

Paolo Scaroni è fiducioso e in occasione dell’assemblea dei soci svoltasi ieri ed ha parlato dell'impianto rossonero...

Redazione Il Milanista

Il Milan vuole un nuovo impianto e farà di tutto per portare al termine la propria idea. La priorità è realizzarlo in zona San Siro assieme all’Inter e adesso c’è in corso un dibattito pubblico che terminerà il 18 novembre. Si sono svolti otto incontri, ne mancano quattro. Poi toccherà al coordinatore Pillon consegnare la relazione al Comune di Milano, che la valuterà e poi la invierà ai club con eventuali indicazioni e suggerimenti aggiuntivi, che potranno essere accolti oppure no.

Entrambe le società decideranno se apportare correzioni al loro progetto in base a ciò che emergerà dal dibattito pubblico. Bisognerà anche prestare attenzione ai ricorsi di coloro che si oppongono al nuovo impianto sportivo e che potrebbero creare non pochi problemi alla costruzione in determinate tempistiche

Paolo Scaroni è fiducioso e in occasione dell’assemblea dei soci svoltasi ieri si è così espresso sul tema stadio: “A San Siro lo facciamo con l’Inter, perché il suolo non lo darebbero solo a noi. Ma lavoriamo anche su altre ipotesi, perché non ci accontentiamo. Si possono aprire anche altre soluzioni, compresa farlo da soli”. Il presidente rossonero non nega che esista ancora il pensiero di fare una struttura senza i cugini, se naufragassero i piani per San Siro.