Stadio Milan ed Inter, ecco quanto costerà il nuovo impianto

La capienza del nuovo impianto si calcola intorno ai 60mila posti. Le ultime stime parlano di un ricavo da 120,4 milioni di euro l’anno per le due società, 80 milioni dalle attività legate allo stadio e 40 dal comparto polivalente. Ma andiamo allora a vedere anche i costi per la costruzione del nuovo San Siro. Un’analisi dettagliata è fornita, come al solito, dal portale Calcioefinanza, che ha visionato i documenti ufficiali.