Stadio, Antonello: “San Siro non ha più l’esclusiva, Inter e Milan d’accordo”

Il CEO nerazzurro Alessandro Antonello ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, del nuovo stadio di Inter e Milan.

NON SOLO SAN SIRO – "I club hanno fatto e stanno facendo tutto il possibile per portare avanti il progetto San Siro, che era la nostra priorità. Ma dall’altro lato, abbiamo percepito forse una scarsa adesione al progetto da parte dell’amministrazione. Ormai da più di tre anni abbiamo presentato il progetto e fatto tutte le varianti richieste, dando disponibilità ad abbassare gli indici volumetrici, ma temiamo che l’iter burocratico si stia allungando. Come in tutti i progetti, però, esistono sempre dei piani alternativi…» La premessa è che da parte nostra non c’è più ‘l’esclusiva’ su San Siro: non possiamo stare fermi, immobili, per tre anni senza avere delle risposte e, quindi, è giusto guardarsi intorno per dare uno stadio alla città e ai tifosi. Tra le varie ipotesi, su cui non c’è ancora uno screening complessivo, di sicuro resiste quella di Sesto San Giovanni che a suo tempo fu oggetto di valutazione".