Stadio a La Maura, 29 consiglieri su 31 sono contrari, Sala furioso

Il quotidiano ha riportato le dichiarazioni dei consiglieri non contrari. Queste le parole di Marco Mazzei, della Lista Sala: "Sono d'accordo con il sindaco quando dice che si deve aspettare di vedere il progetto prima di prendere posizione. Il mio non è un no a priori all'opzione dello stadio sulla Maura. Credo sia più giusto parlare nel concreto. L'opzione migliore secondo me era ristrutturare l'attuale stadio, ma visto che ogni volta che si nomina lo stadio scattano i fronti del no che ci hanno portato dopo quattro anni a non avere preso alcuna decisione, dico che è il caso di entrare nel merito e poi esprimere un'opinione. Lo stadio non è l'unico tema di Milano".