Spox – Un club tedesco insidia il Milan nella corsa a Vazquez

Ecco cosa riporta Spox sull'interesse del Bayern Monaco per il Lucas Vazquez

Redazione Il Milanista

MILANO - A inizio settimana i giornalisti spagnolo avevano battuto una notizia che riguardava direttamente il Milan. Ovvero Lucas Vazquez, giocatore del Real Madrid in scadenza di contratto, avrebbe rifiutato l'offerta dei cugini dell'Atletico Madrid. Una scelta che per i media iberici avrebbe un significato: il classe '91 o trova l'accordo con i blancos oppure si trasferirò a Milan, sponda rossonera.

Una notizia che, in qualche modo, sarebbe stata confermata dallo stesso giocatore: “Non so cosa succederà. I miei agenti stanno facendo un ottimo lavoro per ottenere il meglio per me. Sono fortunato di giocare nel Real Madrid, club per cui tifavo da bambino. Sia che cambi maglia, o che resti, sarò sempre un tifoso del Real”. Eppure il Milan rischia di non dormire sogni tranquilli...

Il Bayern insidia il Milan per Lucas Vazquez

La certezza è che il Milan necessita di un rinforzo di esperienza per la fascia destra. E non è un segreto che il duo di mercato rossonero stia valutando il nome sul quale investire in estate. Il primo è già sfumato e si trattava di Florian Thauvin. Il transalpino a termine della stagione lascerà l'Olympyque Marseille per trasferirsi, nonostante un lunghissimo corteggiamento del Milan, ai messicani del Tigres. Un colpo difficile da digerire per Maldini e Massara che erano pronti a cedere Samu Castillejo al miglior offerente.

L'unica vera alternativa è dunque Lucas Vazquez. Una trattativa che sembrava in discesa per la società di via Aldo Rossi, ma non è così. Infatti, secondo quanto riportato dal portale tedesco Spox, sul jolly di Zinedine Zidane nelle ultime ore si sarebbe inserito il Bayern Monaco. I bavaresi avrebbero offerto al classe '91 un contratto da 6 milioni di euro netti a stagione. L'esterno avrebbe rifiutato chiedendo uno stipendio da 8 milioni di euro a stagione.

Rimane difficile pensare che il Milan possa offrire un contratto così esoso, ma nonostante ciò il ragazzo rimane tra gli obiettivi di Maldini e Massara.