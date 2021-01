SportMediaset – Proposto Lazaar a Maldini e Massara

MILANO – Tra meno di una settimana di una settimana il mercato invernale chiuderà i battenti. Il Milan, secondo quanto dichiarato, non ha nessuna intenzione di fare altre operazioni. In questo mese infatti sono arrivati alla corte di Stefano Pioli Soualiho Meité dal Torino (prestito oneroso con diritto di riscatto), lo svincolato Mario Mandzukic e, sempre in prestito, Fikayo Tomori dal Chelsea.

Maldini e Massara ora stanno provando a piazzare i vari esuberi. Il primo ad avere lasciato Milanello è stato Andrea Conti. L’ex Atalanta ha accettato la corte del Parma, dopo aver capito che il tecnico rossonero gli preferiva (soprattutto in questa stagione) Davide Calabria e Diogo Dalot (quest’ultimo in prestito dal Manchester United). Mateo Musacchio invece è a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Lazio di Simone Inzaghi. I capitolini sono intervenuti in questa sessione di mercato dopo l’infortunio di Luiz Felipe e hanno trovato nell’argentino il rinforzo giusto.

Eppure, dalla parti via Aldo Rossi, qualcosa nelle ultime ore si muove. Soprattutto in entrata. Non è un segreto che gli uomini mercato rossoneri stiano cercando un terzino sinistro che possa far rifiatare Theo Hernandez. Dalot rimane un giocatore adattato e la partenza di Conti, non troppo preventivata, ha aperto alla possibilità di ingaggiare un sostituto dell’ex Real Madrid. Il sogno di Maldini e Massara è Junior Firpo del Barcellona. Lo spagnolo è il preferito, ma non vede di buon occhio l’idea di lascare la Catalogna. Secondo quanto riportato da SportMediaset, nelle ultime ore, si sarebbe fatto un nome nuovo. L’emittente del biscione riporta infatti che agli uomini mercato rossoneri sarebbe stato proposto il marocchino Achraf Lazaar. Il classe ’92, dopo le avventure con Palermo e Benevento, è in forza con il Newcastle ma nelle ultime ore starebbe trattando la risoluzione contrattuale con i Magpies. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<