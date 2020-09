SportMediaset – Per la difesa si punta a Nastasic

MILANO – Il Milan sta pensando come rinforzare e puntellare la propria difesa. Secondo quanto riportato da “SportMediaset” i rossoneri starebbero pensando al 27enne serbo Nastasic dello Schalke 04. Il club tedesco è vittima di una profonda crisi economica e potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto. Per il calciatore sarebbe un ritorno in Serie A, dove ha già vestito la maglia della Fiorentina. A favorire la trattativa Ramadami, agente oltre che di Chiesa anche del serbo. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche un’altra clamorosa novità di mercato in casa rossonera. Spunta un’indiscrezione totalmente a sorpresa: offerta in arrivo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA