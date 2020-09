SportMediaset – Offerto Thauvin al Milan

MILANO – Nei mesi scorsi si era parlato dell’interesse del Milan per il francese Florian Thauvin. Nei giorni scorsi, secondo quanto riportato da “SportMediaset“, il 27enne dell’Olympique Marsiglia sarebbe stato offerto dai suoi agenti al club rossonero per circa 15 milioni di euro. La trattativa potrebbe partire qualora il Milan dovesse qualificarsi per la fase a gironi dell’Europa League.