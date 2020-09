MILANO – Il Milan e il Chelsea sono alla ricerca di un accordo per il trasferimento di Bakayoko in rossonero. La trattativa però rischia di saltare per l’inserimento del PSG di Leonardo. I transalpini, secondo quanto riportato da “SportMediaset“, avrebbero offerto ai Blues 5 milioni per il prestito oneroso e 40 per il riscatto. Una cifra che il Milan non può offrire e garantire al Chelsea.