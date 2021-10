SportMediaset – Ibrahimovic non risponderà alla chiamata di Andersson

Secondo quanto riportato da SportMediaset Zlatan Ibrahimovic non risponderà alla chiamata di Andersson in Nazionale

Redazione Il Milanista

Nei giorni scorsi sono state diramate le convocazioni dei vari Commissari Tecnici per le rispettive Nazionali. Tra i giocatori convocati c'è anche Zlatan Ibrahimovic. Il rossonero nonostante l'infortunio riportato dopo il match contro la Lazio, dove ha giocato appena uno spezzone, è stato chiamato dal c.t. della Svezia Janne Andersson. Il selezionatore della formazione scandinava infatti non vorrebbe privarsi dell'ex Manchester United e Paris Saint Germain per i match di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar contro Kosovo, sabato alle ore 18.00, e Grecia martedì alle 20.45. Andersson ha motivato così la sua scelta:

"Ho scelto di convocarlo perché credo e spero che possa essere coinvolto e contribuire alla squadra. E' reduce da un infortunio, ma sta progredendo giorno dopo giorno. Sarà con noi quando ci riuniremo la prossima settimana”.

Secondo quanto riportato dal giornalista di SportMediasetClaudio Raimondi ha riportato un'importante aggiornamento sulla chiamata della Svezia di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato dal Tg sportivo della rete del Biscione l'attaccante rossonero, ancora infortunato, non risponderà alla convocazione di Janne Andersson. Ecco le sue parole: “Ibrahimovic non sarà disponibile contro l’Atalanta e non andrà nemmeno in Nazionale. Lo svedese dirà no alla chiamata del CT che lo aveva convocato per le partite contro Grecia e Kosovo".

Claudio Raimondi, sempre durante l'edizione di SportMediaset, ha fatto il punto sul Milan in vista del big match di domenica sera contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini: "Pioli poi difficilmente potrà contare dal primo minuto su Giroud, apparso ancora in ritardo di condizione. Il Diavolo si affiderà nuovamente a Rebic per l’attacco nel match contro l’Atalanta, mentre in panchina potrebbe andare Messias. Kjaer torna a disposizione mentre Florenzi, operato oggi, starà fuori un mese”.

La probabile formazione del Milan al Gewiss Stadium:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic

Squalificati: nessuno |Indisponibili: Bakayoko, Florenzi, Ibrahimovic, Kurtic | Ballottaggi: Kjaer 55 %-Romagnoli 55%, Diaz 60%-Maldini 40%, Rebic 60%-Giroud 40%