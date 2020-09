SportMediaset – Fofana se parte Paquetà, oppure…

MILANO – Il Milan, secondo quando raccontato dal Claudio Raimondi a SportMediaset XXL, ha cambiato priorità: ora vuole rinforzare la difesa prima dell’attacco. Secondo quanto riportato dal telegiornale sportivo del Biscione l’obiettivo dei rossoneri è Wesley Fofana del Saint-Etienne. L’operazione però è condizionata dalla cessione di Paquetà: se il brasiliano dovesse partire il Milan avrebbe i soldi per concludere l’affare. Se invece la cessione dell’ex Flamengo non dovesse concretizzarsi, il club di via Aldo Rossi punterà al prestito di Nastasic dallo Schalke