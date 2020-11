MILANO – Non ci sarebbe solo il Milan su Dominik Szoboszlai. Infatti secondo quanto riportato da Sport sarebbero aumentate le pretendenti per l’ungherese classe 2000: Arsenal, Bayern e Real Madrid starebbero sondando il terreno. In estati i rossoneri sarebbero stati molti vicini al giocatore del Salisburgo, soprattutto per i rumors che volevano Rangnick sulla panchina del Milan. Ora però il fantasista sembra pronto a cambiare aria.