Spezia-Milan: 10 cose da sapere

MILANO – Alle 20.45 il Milan affronterà, per la 22a giornata di Serie A, lo Spezia di Vincenzo Italiano. Una trasferta delicata per i ragazzi di Pioli dopo la vittoria su un’altra neo promosso come il Crotone. Per questo il club di via Aldo Rossi ha pubblicato, sul proprio sito internet, 10 curiosità da sapere in vista del match.

Le curiosità

1- Il Milan ha vinto entrambe le sfide tra tutte le competizioni contro lo Spezia (Coppa Italia nel 2014 e Serie A lo scorso ottobre), realizzando sempre tre gol.

2- Il Milan ha registrato cinque successi nelle ultime cinque sfide contro squadre neopromosse in Serie A, mantenendo la porta inviolata nelle quattro più recenti; non registra una striscia di vittorie più lunga contro queste avversarie da maggio 2012 (otto). 3- Nell’era dei tre punti a vittoria, il Milan è la 18ª squadra con almeno 49 punti dopo 21 partite stagionali di Serie A: tutte le 17 precedenti si sono classificate nelle prime quattro posizioni, mentre 14 di queste hanno terminato la stagione al primo posto (se si include la Juventus nelle stagioni 2004/05 e 2005/06).

4- Il Milan ha segnato 2+ gol in tutte le ultime 16 trasferte di campionato: solo il Barcellona è riuscito a registrare una striscia più lunga con almeno due reti all’attivo fuori casa nella storia dei top-5 campionati europei (20 partite tra il 2012 e 2013 5- Il Milan è la squadra che ha tenuto più volte la porta inviolata in questa Serie A: otto, esattamente il doppio dei clean sheet registrati dallo Spezia (quattro).

6- Da una parte il Milan è la squadra che realizzato più gol su sviluppi di calcio piazzato (19) in questo campionato, dall’altra solo la Sampdoria (13) ha incassato più reti dello Spezia (12) su calcio da fermo. 7- Tommaso Pobega, cresciuto nelle giovanili del Milan, è il 3° giocatore più giovane ad aver segnato almeno tre gol in questo campionato, dopo Kulusevski e Vlahovic.

8- Zlatan Ibrahimović è il primo giocatore del Milan con 14 gol dopo 21 partite stagionali del club in Serie A da Stephan El Shaarawy nel 2012/13 – lo svedese potrebbe inoltre diventare il più anziano giocatore a realizzare 15 reti in un singolo campionato di Serie A (39 anni e 133 giorni), superando Silvio Piola nel nel 1951/52.

9- Dall’inizio di dicembre Hakan Çalhanoğlu ha servito sette assist in Serie A, record nel periodo nei cinque maggiori campionati europei al pari di Kingsley Coman del Bayern Monaco.

10- Rafael Leão è il giocatore più giovane tra quelli che hanno sia segnato cinque gol che fornito cinque assist in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei.