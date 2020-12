Sparta Praga-Milan: vittoria e primo posto con le seconde linee

MILANO – Con il Millan dei giovani Pioli affronta l’ultima gara del girone di Europa League. Nel corso del primo tempo è il Millan a fare la partita seppur con alcuni sprazzi di Sparta Praga. All’ottavo minuto, Polidar sugli sviluppi di un corner cerca di far male, ma nessun problema per Tatarusanu che para facile. Al 23esimo azione personale di Hauge che salta Wiesner con un tunnel, entra in area e di destro batte Heca. All 41esimo Castillejo penetra in area, Heca si oppone con efficacia e gli nega il gol. Nel secondo tempo il Millan non riesce a chiuderla. Azione pericolosa dello Sparta con Tatarusanu in uscita bassa chiude lo specchio della porta a Krejci. Al 77esimo espulso Plchaty per gioco scorretto su Leao. Il Milan spreca diverse azioni offensive sul finale, ma la spunta e conquista il primo posto nel girone di Europa League.

>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<