Spalletti: “Spero di avere a disposizione Osimhen contro il Milan”

Il Milan è reduce dalla prima sconfitta in campionato. Stessa sorte per l'altra capolista, il Napoli, che rimedia un'altra brutta notizia.

Prima sconfitta in campionato per il Milan. I rossoneri hanno perso sabato sera per 4-3 nella partita di Firenze. La squadra di Pioli è concentrata ora sulla sfida di Champions League di domani sera contro l'Atletico Madrid, fondamentale per continuare a sperare in una sempre più complicata qualificazione agli ottavi di finale. Nonostante la sconfitta con i viola, il Milan rimane sempre in vetta alla classifica insieme al Napoli. Infatti, anche per i partenopei è arrivato il primo stop in campionato, nella sfida persa per 3-2 a San Siro contro l'Inter. Una sconfitta resa ancora più amara a causa dell'infortunio di Victor Osimhen.