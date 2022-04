Spalletti ed Insigne avvertono il Milan: “Per lo scudetto ci crediamo”

La vittoria del Napoli aggancia temporaneamente il Milan in testa alla classifica e riapre la lotta scudetto. I rossoneri ora devono vincere.

Nella sfida del pomeriggio il Napoli espugna il Gewiss Stadium imponendosi per 3-1 contro l'Atalanta. Insigne, Politano, DeRoon ed Elmas sui marcatori. Una vittoria importante per i partenopei che raggiungono temporaneamente il Milan in testa alla classifica.

Queste le parole del tecnico del Napoli: "Per ritrovarci dove siamo ora in classifica abbiamo superato tanti momenti difficili. Non possiamo più permetterci di tirarci indietro. D'ora in poi tutte le partite saranno così. Abbiamo fatto girare bene la palla dopo il gol del vantaggio. Poi l'Atalanta è rientrata in partita, noi siamo stati bravi e abbiamo mostrato carattere. Abbiamo dimostrato tutte le nostre qualità di gioco e siamo stati bravi a rimanere corti e ripartire. Il carattere ci ha permesso di superare l'Atalanta". Poi sugli obiettivi della squadra: "L' obiettivo raggiungeremo quando arriveremo fino in fondo. Per farcela dobbiamo vincere tutte le partite. Bruciano ancora tanto le sconfitte in casa ma la squadra è compatta e si vuole aiutare. Si giocano la felicità di un popolo e meriterebbero di farglielo vivere".