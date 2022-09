Spalletti in conferenza: “Domani vincerà chi gestirà meglio il pallone”

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan -Napoli, gara valida per la settima giornata di Serie A. Le due formazioni si sfideranno in questo attesissimo duello, valido come scontro diretto per lo scudetto. Vediamo di seguito le dichiarazioni del tecnico azzurro:

Sulla partita di domani e sulla formazione: "Sono due squadre che stanno bene, diventa difficile dire chi è in vantaggio. Sarà in vantaggio chi si prenderà l'anticipo sulle giocate durante i 90 minuti. Sono due squadre che stanno poco attente agli equilibri per la voglia di vincere le partite, a volte trovi spazi alti ed il Milan li sa subito riaggredire. Chi gestirà meglio la palla, più anticipo sul gioco, lì ci sarà il vantaggio. La formazione l'ho pensata, si pensa nel mio lavoro, e faremo come loro. Giocheremo in 11 anche noi e poi non so dire altro, non posso dirla certo il giorno prima. Non sarebbe corretto per i giocatori saperlo oggi, ho bisogno di più di 11 per arrivare in fondo alla partita e devono essere tutti motivati".