SPAL, Semplici: “Ci è mancato solo il goal, dobbiamo andare avanti con forza”

SPAL, parla Semplici

MILANO – Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, si è così espresso al termine della sfida contro la Fiorentina: “Ci manca il gol, diventa difficile portare a casa il risultato se sbagli certe reti. Peccato, perché la prestazione c’è stata ed avevamo creato i presupposti per vincere. Ci manca sempre quel pizzico di cattiveria in più. Sarebbe stato un dispiacere un pareggio, figuriamoci una sconfitta. Non dobbiamo però mollare, sappiamo che il campionato è difficile, ma giocando così possiamo uscire da questa situazione. La squadra ha mostrato personalità e coraggio, giocando come deve fare una squadra come la nostra. Dobbiamo migliorare in attacco, i numeri parlano chiaro. Con la società e il direttore dovremo lavorare per migliorare la squadra. Avremmo potuto avere una classifica migliore. Kurtic? Con la sua cessione e quella di Moncini abbiamo incassato qualcosa per fare mercato”.

Chiedi qualcosa di importante alla società dal mercato?

“Stiamo lavorando per questo. Sicuramente le partenze che abbiamo fatto ci serviranno da reinvestire sul mercato. Da domani ci sarà Dabo, con la società stiamo cercando di allestire una squadra più competitiva”.

Che Fiorentina ha visto?

“Io ho tanti problemi. La Fiorentina la lascio a mister Iachini. La partita l’avete vista tutti, giudicate voi”.

Senti la fiducia della società?

“Io sento la fiducia dei miei ragazzi. Oggi hanno fatto una grande prestazione dimostrando di avere idee e personalità. Per quanto riguarda altre cose, non dipende da me. Noi allenatori siamo come i cornuti, lo sappiamo sempre dopo. Quindi bisogna andare avanti con grande forza, convinzione e determinazione perchè secondo me, con la società, abbiamo la possibilità di uscire da questa situazione”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live