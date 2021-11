Dalla Spagna sicuri: Maldini “ha segnato il suo nome sull’agenda”

Il noto portale spagnolo, todofichajes.com sottolinea come il Milan abbia segnato sulla propria agenda il nome dell'esterno

La volontà di Paolo Maldini e Frederic Massara è palese: regalare a Stefano Pioli ulteriori rinforzi per continuare a inseguire il sogno scudetto. Elliott, come è noto, preferisce ingaggiare giocatori giovani da valorizzare, nella speranza di replicare quanto fatto qualche anno fa con Alexis Saelemaekers. Ma il gruppo di proprietà della famiglia Singer è anche disposto a ingaggiare giocatori la cui stagione è fallimentare. Così da rilanciarli.

Tra i giocatori seguiti e monitorati dal duo mercato di via Aldo Rossi c'è anche Nicolas Pépé, in forza al momento all'Arsenal. L'interesse del Milan per l'esterno ex Lille non è una novità: il classe '95 piace molto e, come vi raccontiamo da una settimana circa, i rossoneri monitorano la stagione dell'ivoriano.