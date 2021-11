Southgate: “Tomori sta facendo bene, in futuro daremo spazio a tutti”

Il commissario tecnico dell'Inghilterra Gareth Southgate ha parlato dopo la roboante vittoria contro San Marino.

Dopo l'ampia vittoria contro la Nazionale San Marino che ha permesso all'Inghilterra di staccare il pass per i Mondiali in programma in Qatar nel 2022, ha parlato il commissario tecnico dell'Inghilterra Gareth Southgate . Il commissario tecnico della Nazionale inglese si è soffermato anche su un talento inglese che gioca nel Milan ma che fino ad ora ha ottenuto davvero poco spazio con l'Inghilterra. Si tratta del difensore ex Chelsea Fikayo Tomori.

"La qualificazione è arrivata grazie alle trasferte di Budapest, Varsavia e in Albania. Devo ringraziare tutti i giocatori e lo staff, è stato un anno davvero buono. Abbiamo mostrato grande mentalità, anche in una partita come quella di stasera, dove non potevamo fare nulla per il livello degli avversari. Il modo in cui la squadra ha giocato e si è applicata è stato fantastico. Harry Kane? Se lo avessimo lasciato in campo, la famiglia di Wayne ci avrebbe tartassato al telefono chiedendo di farlo uscire. È un bomber fenomenale, spesso non ha giocato in quelle partite dove di norma ci sono molte opportunità. Stasera volevamo dargli questa possibilità e l'ha sfruttata molto bene". Queste le parole del commissario tecnico dell'Inghilterra Gareth Southgate in conferenza stampa alla fine della partita contro San Marino che ha permesso ai suoi di staccare il pass per i Mondiali in programma in Qatar nel 2022.