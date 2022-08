Sottil: “Beto contro il Milan? Bisognerà valutarlo, viene da un infortunio”

Sulla gara- "Prendiamo il risultato, ma bisogna crescere consapevoli che dovremo fare meglio. All’inizio del secondo tempo eravamo in controllo totale della gara. Stavamo facendo molto bene, il gol subito ci ha tolto un po’ di sicurezza, poi è subentrata anche la stanchezza. Tutto sommato è stata una discreta partita, quella di oggi era un’Udinese che giocava con il solo Perez dei titolari dello scorso anno in difesa. Giocatori nuovi come Bijol, Masina ed Ebosse devono trovare i sincronismi. Giocando trovi la forma e la sintonia".