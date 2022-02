Sorrentino: “Il Milan ha perso punti, mai mai l’identità di gioco”

L' ex portiere del Chievo Verona, Stefano Sorrentino ha speso delle parole per il suo ex tecnico Pioli ai tempi di Verona.

Redazione Il Milanista

Stefano Sorrentino, ex portiere di Stefano Pioli ai tempi del Chievo Verona, è intervenuto ai microfoni di Sportweek, per parlare di Serie A e soprattutto di Milan. Ecco le parole dell' estremo difensore italiano.“Arrivavo da due partite fatte male. Eravamo alla cena di Natale della squadra, ma io ero demoralizzato. Lui mi vede, mi fa segno di alzare la testa e dice: “Ricordati che per me sei il portiere più forte che c’è”. Difficile trovare uno come Pioli. Quando arrivò, era l’estate in cui sarei dovuto passare alla Juve. Poi il trasferimento saltò, io rimasi e il giorno della presentazione della squadra Pioli mi chiamò per chiedermi di vederci un po’ prima in sede, noi da soli. “Sei un giocatore importante”, mi disse, “e voglio che tu sappia che sono a tua completa disposizione […]

"Considerami come un secondo padre”. Quell’anno mi separai da mia moglie, una delle poche persone che devo ringraziare per le chiacchierate in cui ho potuto raccontare e sfogarmi è lui. Non mi meraviglio stia facendo così bene al Milan. Ha vissuto momenti di grande difficoltà a causa degli infortuni e ne è sempre uscito alla grande. La squadra può avere perso dei punti, ma mai la sua identità di gioco”.

Il Milan di Stefano Pioli nella giornata di oggi è chiamato ad affrontare i nerazzurri, nel derby della Madonnina, valido per la 24esima giornata di Serie A. I rossoneri faranno di tutto per ottenere il massimo dei punti per riaccendere la lotta scudetto, che per ora vede primeggiare i nerazzurri a quota 53 punti. In caso di vittoria degli uomini di Stefano Pioli, il Milan balzerebbe a -1 dai cugini.