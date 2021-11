Una sorpresa a Milanello alla vigilia della sfida di Champions League

A Milanello Pioli prepara la sfida con l'Atletico con grande attenzione. Oggi per il Milan arriva una sorpresa durante l'allenamento.

Redazione Il Milanista

Il Milan scende in campo a Milanello per preparare la gara di Champions League che andrà in scena domani sera alle 21 al Wanda Metropolitano. Una sfida decisiva per i rossoneri, che sono costretti a vincere se vogliono ancora alimentare la speranza di qualificazione agli ottavi di finale. Inoltre sarà anche fondamentale che il Liverpool di Klopp fermi il Porto nella partita di Anfield. Grandi assenti del big match saranno Calabria, che ne avrà per diverse settimane a causa dell'infortunio al polpaccio rimediato in nazionale, Tomori, che cercherà di recuperare per la sfida con il Sassuolo e Rebic, di cui ancora vanno valutati i tempi di recupero.

La bella notizia di oggi è rappresentata però dalla presenza a Milanello di Ivan Gazidis, dopo tanti mesi di assenza a causa di una malattia. Nella mattinata ha seguito l'allenamento dei rossoneri in compagnia di Paolo Maldini e Frederic Massara, alla vigilia della sfida che potrebbe decidere le sorti del Milan in Champions League. L'amministratore delegato del Diavolo, dopo le cure e il viaggio negli Stati Uniti, è voluto tornare in Italia per stare vicino alla squadra in un momento importante della stagione. Ha ringraziato club e tifosi per essergli stati vicini in periodo così difficile per lui.

Per quanto riguarda le probabili scelte di Pioli contro gli spagnoli, sarà sicuramente protagonista, a causa dell'assenza di Tomori, il capitano Romagnoli al centro della difesa insieme a Kjaer. Il tecnico rossonero potrebbe dare spazio soprattutto a quelli che hanno giocato meno ultimamente e che hanno avuto un basso minutaggio nella partita persa a Firenze sabato scorso, come Florenzi e Bennacer. Dal primo minuto potrebbe partire anche Olivier Giroud, protagonista di un gran gol in rovesciata lo scorso anno con il Chelsea, proprio contro i Colchoneros. In questo caso potrebbe rifiatare e subentrare a partita in corso Zlatan Ibrahimovic, reduce da una doppietta e da una partita di grande concretezza nella sfida del Franchi.