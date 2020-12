Sondaggio rossonero per Luis Alberto

MILANO – Il Milan è al lavoro per trovare nuovi giocatori da regalare a Pioli. Secondo quanto riportato da calciomercato.com la dirigenza rossonera avrebbe effettuato un sondaggio per Luis Alberto. Lo spagnolo starebbe valutando l’ipotesi di lasciare la Lazio. Maldini e Massara iniziano a prendere informazioni, soprattutto perché il futuro di Calhanoglu non è ancora certo e Brahim Diaz è arrivato in prestito dal Real Madrid. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<