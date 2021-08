Sogliano: “Donnarumma? Incuriosito dalla chiamata di Raiola”

Ai microfoni de Il Gazzettino è intervenuto il d.s. del Padova Sean Sogliano che parlato della trattativa che ha portato Donnarumma in Veneto

Redazione Il Milanista

Il Milan in questa finestra di mercato ha perso entrambi i fratelli Donnarumma: Gigio e Antonio. Il primo, dopo un lunga trattativa per il rinnovo con i rossoneri, ha deciso di accasarsi nel PSG di Neymar, Mbappé e Messi (solo per citarne qualcuno). Il secondo, invece, è passato al Padova.

Antonio, nel Milan, era il terzo portiere e salvo alcune sporadiche occasioni (come in un derby di Coppa Italia) non è mai sceso in campo chiuso prima da Reina, e poi da Begovic e da Tatarusanu. Ora il portiere classe '90, dopo aver concluso l'esperienza in rossonero, ha iniziato la sua nuova avventura in Serie C al Padova.

Il direttore sportivo dei veneti Sean Sogliano è intervenuto a Il Gazzettino per raccontare come è nata la trattiva che portato Antonio Donnarumma al Padova. Ecco le sue parole:

LA CHIAMATA CON MINO RAIOLA - “Raiola mi ha chiamato per propormi questa situazione e mi ha incuriosito. Ho parlato con lui e anche con il ragazzo e mi è piaciuto quello che ci siamo detti. E’ un ragazzo molto serio e umile, si è posto molto bene. Ha molto entusiasmo e voglia di giocarsi questa occasione ed è nata questa situazione“.

NUOVA SFIDA - “Dopo aver fatto il terzo in un top club come il Milan ora vuole avere un’occasione in Italia. Avrebbe anche altre possibilità di andare a giocare magari all’estero, invece vuole mettersi in discussione qui come ha fatto in passato visto che ha militato nel Bari, senza dimenticare la stagione nella Serie A greca. A prescindere da tutto, in questo momento non ha guardato ad alcun tipo di contratto. Ripeto, mi è piaciuto perché ha delle motivazioni e vuole giocare per dimostrare il suo valore. Mi piacciono i giocatori che non guardano esclusivamente all’aspetto economico, ma anche all’occasione di dimostrare qualcosa".