SOCIAL – Vlahovic e il suo amore per Ibrahimovic racchiuso in un tweet

Il suo desiderio Dusan Vlahovic lo aveva espresso alla vigilia della partita, ovvero uscire dallo stadio Franchi con la maglia di Zlatan Ibrahimovic e così è andata. Al fischio finale di un match che per tanti versi si è rivelato amaro per il Diavolo, lo svedese ha esaudito il sogno di quello che secondo molti è il suo degno erede. Ancora emozionato per il dono ricevuto e per l’aver potuto confrontarsi in campo con il suo eroe calcistico, nella notte, il serbo della Fiorentina ha pubblicato sulla propria pagina Twitter una foto in cui appare intento ad osservare da lontano con un misto di timore reverenziale e ammirazione il 38enne.

“Dovete trovare qualcuno che vi guardi come io guardo Zlatan”, il simpatico cinguettio.

You need to find someone to look at you in the same way that i look at Zlatan